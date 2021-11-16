ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2021 15:53
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978025
BIST
15:491.701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
15:4910,2184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1606
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
15:4911,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1880
|Açılış
|: 11,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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11,6661
En Düşük
11,4245
15:49613,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 10,52
|Açılış
|: 613,21
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ELITE
|19,72
|93.776.630
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|ESCAR
|25,32
|46.279.407
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.626.965
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,10
|10.627.599
|% -7,53
|
|PENTA
|163,00
|34.398.737
|% -7,28
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|NUGYO
|10,22
|9.445.831
|% -6,41
|
|YEOTK
|52,50
|43.171.637
|% -6,25
|
|GARAN
|12,28
|2.767.351.947
|% 5,59
|
|YKBNK
|3,41
|2.304.497.474
|% 0,59
|
|AKBNK
|7,18
|2.176.999.070
|% 3,01
|
|PETKM
|7,80
|1.739.899.990
|% -1,64
|
|THYAO
|17,72
|1.270.619.374
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,41
|2.304.497.474
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,18
|389.661.948
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,18
|2.176.999.070
|% 3,01
|
|GARAN
|12,28
|2.767.351.947
|% 5,59
|
|PETKM
|7,80
|1.739.899.990
|% -1,64
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2160
|10,2184
|% 1,60
|
|Euro
|11,6165
|11,6241
|% 1,64
|
|Sterlin
|13,6614
|13,7299
|% 1,60
|
|Frank
|10,9486
|11,0145
|% 1,15
|
|Riyal
|2,7094
|2,7230
|% 1,32
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|7,48
|
|Altın Gr.
|615
|616
|12,87
|
|Cumhuriyet
|4.072
|4.134
|107,00
|
|Tam
|4.055
|4.156
|109,17
|
|Yarım
|1.960
|2.011
|52,81
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,41
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,31
|0,19
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|0,78
|