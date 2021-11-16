ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2021 15:56
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978029
BIST
15:481.700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
15:4810,2217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1639
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
15:4811,6262
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1901
|Açılış
|: 11,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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11,6661
En Düşük
11,4245
15:48614,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 11,47
|Açılış
|: 614,16
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ELITE
|19,72
|93.763.142
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|43.308.921
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.620.967
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,10
|10.470.982
|% -7,53
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|PENTA
|163,90
|33.935.561
|% -6,77
|
|NUGYO
|10,22
|9.427.105
|% -6,41
|
|TSKB
|1,62
|359.537.879
|% -5,81
|
|GARAN
|12,27
|2.744.260.965
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,41
|2.273.378.600
|% 0,59
|
|AKBNK
|7,19
|2.150.966.547
|% 3,16
|
|PETKM
|7,81
|1.738.645.841
|% -1,51
|
|THYAO
|17,73
|1.264.499.925
|% 0,68
|
|YKBNK
|3,41
|2.273.378.600
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,18
|388.625.381
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,19
|2.150.966.547
|% 3,16
|
|GARAN
|12,27
|2.744.260.965
|% 5,50
|
|PETKM
|7,81
|1.738.645.841
|% -1,51
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2184
|10,2217
|% 1,63
|
|Euro
|11,6185
|11,6262
|% 1,66
|
|Sterlin
|13,6943
|13,7630
|% 1,85
|
|Frank
|10,9747
|11,0408
|% 1,39
|
|Riyal
|2,7154
|2,7290
|% 1,54
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|7,92
|
|Altın Gr.
|615
|616
|12,87
|
|Cumhuriyet
|4.072
|4.134
|107,00
|
|Tam
|4.053
|4.155
|107,95
|
|Yarım
|1.959
|2.010
|52,23
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,11
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,30
|8,30
|0,18
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,76
|