ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.06.2022 12:04
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034804
BIST
15:342.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 41,84
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:3416,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1815
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5958
En Düşük
15,9954
15:3417,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2546
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
15:34988,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,86
|Açılış
|: 988,06
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:32
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.164
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|39.837.078
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.710.612
|% 9,89
|
|TMSN
|27,58
|182.510.559
|% 9,71
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,54
|90.597.880
|% -6,41
|
|SANFM
|33,68
|11.778.922
|% -3,61
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,00
|3.901.761
|% -2,84
|
|THYAO
|47,76
|3.140.944.438
|% -0,46
|
|SASA
|43,88
|3.137.822.830
|% -0,05
|
|SISE
|21,76
|2.044.851.874
|% 4,51
|
|AKBNK
|8,87
|1.651.858.754
|% 1,26
|
|EREGL
|35,20
|1.200.241.799
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,87
|828.646.956
|% 3,24
|
|ODAS
|2,99
|766.543.259
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,87
|1.651.858.754
|% 1,26
|
|DOHOL
|4,10
|746.096.301
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,92
|755.980.382
|% 1,65
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5860
|16,6001
|% 1,13
|
|Euro
|17,8032
|17,8379
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,7589
|20,8630
|% 1,57
|
|Frank
|17,1590
|17,2624
|% 0,99
|
|Riyal
|4,4095
|4,4316
|% 1,07
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|2,50
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,23
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.553
|6.717
|50,20
|
|Yarım
|3.168
|3.249
|24,28
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|12,14
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,03
|
Seans Raporu
15:32
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15:46PEKGY
Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 282, 398 adet işlem
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15:45MEGAP
Yüzde 5.99 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 185, 813 adet işlem
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15:45MEGAP
Yüzde 5.99 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 185, 813 adet işlem
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15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 78 artarak (% 1.66 ) 2, 378
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15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, TETMT, FLAP, KAPLM