ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2022 15:41
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049232
BIST
15:312.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 34,09
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.580
En Düşük
2.539
15:3117,9298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
15:3118,2631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0133
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
15:311.010,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.010,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler15:29
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.146.466
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.847.244
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.973.113
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.515.052
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|61,35
|10.682.707
|% -5,47
|
|SERVE
|31,00
|4.814.827
|% -4,08
|
|THYAO
|50,15
|2.043.036.633
|% 0,91
|
|FROTO
|303,60
|1.150.208.185
|% 6,53
|
|SISE
|21,46
|864.501.790
|% 1,04
|
|AKBNK
|8,63
|842.870.591
|% 1,41
|
|TUPRS
|264,20
|820.155.905
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,10
|618.662.268
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,68
|243.704.525
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,75
|636.931.983
|% 2,37
|
|AKBNK
|8,63
|842.870.591
|% 1,41
|
|KRPLS
|5,65
|550.146.466
|% 9,92
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8931
|17,9207
|% -0,01
|
|Euro
|18,2396
|18,2569
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,6516
|21,7602
|% -0,56
|
|Frank
|18,6494
|18,7618
|% -0,31
|
|Riyal
|4,7501
|4,7739
|% -0,21
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|-11,00
|
|Tam
|6.739
|6.802
|-32,00
|
|Yarım
|3.284
|3.326
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,79
|