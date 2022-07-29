ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2022 15:49
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049270
BIST
16:012.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 40,46
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:0117,9259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:0118,2137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0627
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:011.012,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.012,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler15:59
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.467.053
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.859.754
|% 9,91
|
|YAYLA
|6,36
|70.170.650
|% 9,84
|
|KZBGY
|70,85
|11.838.978
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|60,70
|11.125.814
|% -6,47
|
|LIDFA
|9,26
|42.164.114
|% -5,80
|
|THYAO
|50,20
|2.177.788.315
|% 1,01
|
|FROTO
|303,80
|1.193.832.669
|% 6,60
|
|SISE
|21,66
|1.053.410.184
|% 1,98
|
|AKBNK
|8,64
|914.127.439
|% 1,53
|
|TUPRS
|265,10
|868.950.718
|% 3,03
|
|EKGYO
|3,11
|641.923.097
|% -1,27
|
|SKBNK
|1,69
|261.369.617
|% 4,97
|
|YKBNK
|4,75
|677.874.931
|% 2,37
|
|AKBNK
|8,64
|914.127.439
|% 1,53
|
|KRPLS
|5,65
|550.467.053
|% 9,92
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9174
|17,9260
|% 0,02
|
|Euro
|18,2078
|18,2262
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,6552
|21,7638
|% -0,54
|
|Frank
|18,6648
|18,7773
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7568
|4,7807
|% -0,07
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.804
|-6,00
|
|Tam
|6.728
|6.786
|-48,00
|
|Yarım
|3.278
|3.318
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,22
|
Seans Raporu
15:59
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16:14IHGZT
Yüzde 9.86 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 063, 185 adet işlem
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16:13XU100
Endeks 2, 583 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 21, 931.00 milyon TL de
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16:13OZKGY
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 559, 314 adet işlem
-
16:13OZKGY
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 559, 314 adet işlem
-
16:12AGHOL
Yüzde 8.29 oranında artışla 68.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 320, 886 adet işlem