ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2022 15:51
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049271
BIST
16:032.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 40,44
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:0317,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:0318,2201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0563
|Açılış
|: 18,1395
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:031.012,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.012,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:01
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.481.771
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.859.754
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.447.341
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.840.608
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|60,00
|11.356.285
|% -7,55
|
|LIDFA
|9,28
|42.187.610
|% -5,60
|
|THYAO
|50,25
|2.208.586.914
|% 1,11
|
|FROTO
|304,00
|1.198.749.800
|% 6,67
|
|SISE
|21,66
|1.088.087.345
|% 1,98
|
|AKBNK
|8,64
|924.563.673
|% 1,53
|
|TUPRS
|264,80
|873.966.982
|% 2,91
|
|EKGYO
|3,12
|660.388.507
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,70
|262.745.089
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,74
|684.537.179
|% 2,16
|
|AKBNK
|8,64
|924.563.673
|% 1,53
|
|KRPLS
|5,65
|550.481.771
|% 9,92
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9178
|17,9259
|% 0,02
|
|Euro
|18,1991
|18,2137
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,6362
|21,7447
|% -0,63
|
|Frank
|18,6498
|18,7621
|% -0,31
|
|Riyal
|4,7578
|4,7816
|% -0,05
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.804
|-6,00
|
|Tam
|6.728
|6.786
|-48,00
|
|Yarım
|3.278
|3.318
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,22
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:15AKCNS
Yüzde 4.64 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 429, 759 adet işlem
-
16:14IHGZT
Yüzde 9.86 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 063, 185 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 2, 583 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 21, 931.00 milyon TL de
-
16:13OZKGY
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 559, 314 adet işlem
-
16:13OZKGY
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 559, 314 adet işlem