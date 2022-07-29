ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2022 15:45
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049263
BIST
16:522.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 38,89
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:5217,9092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0131
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:5218,2252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0512
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:521.012,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.012,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:50
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.956.812
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.069.172
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.062.483
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.385.940
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,14
|43.519.981
|% -7,02
|
|DOBUR
|60,60
|11.932.009
|% -6,63
|
|THYAO
|50,15
|2.381.856.159
|% 0,91
|
|SASA
|44,28
|1.398.270.746
|% 6,03
|
|FROTO
|301,80
|1.275.891.781
|% 5,89
|
|SISE
|21,54
|1.222.362.416
|% 1,41
|
|AKBNK
|8,62
|989.342.845
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,10
|699.823.952
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|299.445.817
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|725.915.917
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,62
|989.342.845
|% 1,29
|
|ODAS
|3,72
|422.365.923
|% 0,00
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8886
|17,9161
|% -0,03
|
|Euro
|18,2021
|18,2259
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,5783
|21,6865
|% -0,90
|
|Frank
|18,6384
|18,7507
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7583
|4,7822
|% -0,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.719
|6.820
|10,00
|
|Tam
|6.736
|6.792
|-42,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,17
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05OZKGY
Yüzde 6.82 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 631, 264 adet işlem
-
17:05OZKGY
Yüzde 6.82 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 631, 264 adet işlem
-
17:04KRPLS
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 431, 306 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 46 artarak (% 1.91 ) 2, 749
-
17:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, FROTO