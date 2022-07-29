ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2022 15:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049268
BIST
16:582.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 39,07
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:5817,9118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0105
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:5818,2189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0575
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:581.011,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,48
|Açılış
|: 1.011,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:56
|IMASM
|80,30
|67.796.175
|% 10,00
|
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.960.411
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.072.789
|% 9,91
|
|KZBGY
|70,85
|12.395.222
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|59,85
|12.193.183
|% -7,78
|
|LIDFA
|9,13
|43.758.086
|% -7,12
|
|THYAO
|50,10
|2.405.715.880
|% 0,80
|
|SASA
|44,26
|1.453.680.040
|% 5,99
|
|FROTO
|301,70
|1.282.719.175
|% 5,86
|
|SISE
|21,58
|1.238.578.789
|% 1,60
|
|TUPRS
|266,10
|1.003.151.872
|% 3,42
|
|EKGYO
|3,10
|714.705.036
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|302.801.788
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,72
|727.665.158
|% 1,72
|
|AKBNK
|8,61
|992.332.801
|% 1,18
|
|ODAS
|3,72
|423.471.344
|% 0,00
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8880
|17,9144
|% -0,04
|
|Euro
|18,1902
|18,2094
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,5845
|21,6927
|% -0,87
|
|Frank
|18,6296
|18,7418
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7582
|4,7821
|% -0,04
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.719
|6.820
|10,00
|
|Tam
|6.736
|6.792
|-42,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,17
|