ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.09.2022 17:10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060182
BIST
17:113.363
En Yüksek
|Değişim
|: 4,35%
|| 140,13
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.363
En Düşük
3.248
17:1118,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:1118,1055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0134
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:111.002,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.002,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ICBCT
|7,93
|33.515.110
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.737.862.096
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.168.124
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.554.556
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.827.974.312
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.122.895
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.603.513
|% -9,94
|
|ULUSE
|130,20
|76.809.771
|% -8,57
|
|MOBTL
|2,29
|207.423.424
|% -6,15
|
|EGGUB
|72,60
|104.089.117
|% -5,41
|
|YKBNK
|8,23
|10.040.625.949
|% 5,38
|
|THYAO
|75,50
|8.144.332.643
|% 5,15
|
|EREGL
|30,98
|7.564.391.842
|% 9,94
|
|GARAN
|25,72
|6.382.439.499
|% 5,50
|
|AKBNK
|14,29
|6.247.726.156
|% 9,67
|
|YKBNK
|8,23
|10.040.625.949
|% 5,38
|
|EKGYO
|4,40
|4.326.636.456
|% 8,64
|
|AKBNK
|14,29
|6.247.726.156
|% 9,67
|
|ISCTR
|9,58
|3.979.796.193
|% 8,37
|
|GARAN
|25,72
|6.382.439.499
|% 5,50
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2207
|18,2263
|% 0,14
|
|Euro
|18,0970
|18,1040
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,9000
|21,0048
|% 0,05
|
|Frank
|18,4978
|18,6092
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8333
|4,8576
|% 0,14
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.761
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,79
|96,79
|3,77
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:25PRKME
Yüzde 9.51 oranında artışla 14.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 052 adet işlem
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17:24XU100
Endeks 3, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 23 üstünde . İşlem hacmi 91, 861.00 milyon TL de
-
17:24FADE
Yüzde 8.06 oranında artışla 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 281, 004 adet işlem
-
17:23ISDMR
Yüzde 9.46 oranında artışla 26.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 210, 531 adet işlem
-
17:22VKGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 331, 510 adet işlem