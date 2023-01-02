ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 09:31
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091738
BIST
10:475.604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 95,16
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.606
En Düşük
5.568
10:4718,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:4720,0213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:471.098,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.098,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:47
|BFREN
|4.323,00
|14.348.037
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|52.323.094
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|19.615.224
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.112.354
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,32
|69.888.224
|% -6,80
|
|ULUFA
|9,76
|42.132.422
|% -5,88
|
|BTCIM
|39,62
|6.685.997
|% -4,99
|
|BRKVY
|33,86
|24.189.763
|% -4,51
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ASELS
|64,50
|1.829.067.008
|% 3,78
|
|THYAO
|143,00
|1.374.415.049
|% 1,49
|
|TCELL
|39,56
|1.264.885.743
|% 4,44
|
|TTKOM
|26,22
|1.122.832.985
|% 6,76
|
|EKGYO
|8,93
|1.122.800.227
|% 2,29
|
|EKGYO
|8,93
|1.122.800.227
|% 2,29
|
|TTKOM
|26,22
|1.122.832.985
|% 6,76
|
|ISCTR
|12,95
|532.151.531
|% 1,41
|
|KRDMD
|18,31
|698.006.667
|% 1,78
|
|SKBNK
|3,11
|113.992.110
|% 1,63
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7214
|18,7328
|% 0,17
|
|Euro
|20,0025
|20,0213
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5353
|22,6484
|% -0,02
|
|Frank
|20,1671
|20,2886
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9664
|4,9913
|% 0,11
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
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