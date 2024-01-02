ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2024 11:34
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231201
BIST
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13:347.578
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 108,03
|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
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7.542
En Yüksek
7.601
13:3429,7123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1989
|Açılış
|: 29,7300
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|Önceki Kapanış
|: 29,6550
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29,7179
En Düşük
29,4693
13:3432,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0833
|Açılış
|: 32,6500
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|Önceki Kapanış
|: 32,6700
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32,8257
En Düşük
32,5590
13:341.983,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 25,36
|Açılış
|: 1.982,79
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:32
|KUYAS
|58,90
|43.708.704
|% 9,99
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|FLAP
|12,01
|50.837.595
|% 9,98
|
|BRSAN
|650,00
|623.310.498
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
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|SUWEN
|23,12
|49.623.482
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,30
|218.968.917
|% -7,67
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,10
|77.947.557
|% -6,90
|
|NTGAZ
|21,98
|116.735.663
|% -4,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.394.838.731
|% 9,95
|
|THYAO
|235,90
|3.042.339.452
|% 3,19
|
|YKBNK
|19,73
|1.685.216.077
|% 0,97
|
|EREGL
|41,92
|1.643.988.234
|% 2,24
|
|AKBNK
|36,84
|1.352.364.462
|% 0,88
|
|SKBNK
|4,32
|812.385.720
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,07
|690.569.217
|% 2,76
|
|YKBNK
|19,73
|1.685.216.077
|% 0,97
|
|ISCTR
|23,46
|1.223.287.370
|% 0,43
|
|BEGYO
|3,04
|153.481.556
|% 4,11
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|13:32
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,7082
|29,7129
|% 0,68
|
|Euro
|32,7342
|32,7484
|% 0,16
|
|Sterlin
|37,6449
|37,8337
|% 0,57
|
|Frank
|34,9121
|35,1224
|% -0,17
|
|Riyal
|7,9018
|7,9414
|% 0,69
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|13:32
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,00
|24,04
|% 0,66
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|Platin
|994,63
|996,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.105,02
|1.109,53
|% 0,66
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|Brent Pet.
|78,98
|78,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,77
|2.075,09
|% 0,66
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