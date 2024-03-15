Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

15.03.2024 09:54
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname tadil metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259015


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:148.886
Değişim :  0,03% |  2,89
Açılış :  8.902  
Önceki Kapanış :  8.884  
En Düşük
8.867 En Yüksek
8.908
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 163,00 32.839.401 % 9,99  
CMENT 677,50 4.336.000 % 9,98  
ARTMS 65,60 210.144.401 % 9,97  
ALVES 60,75 314.553.629 % 9,95  
RYGYO 29,28 101.723.741 % 9,25  
daha fazla
10:14 Alış Satış %  
Dolar 32,2066 32,2124 % 0,26  
Euro 35,0906 35,1046 % -0,02  
Sterlin 41,2809 41,4879 % -0,09  
Frank 36,6274 36,8110 % -0,09  
Riyal 8,6394 8,6828 % 0,01  
daha fazla
10:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,05 25,09 % 0,66  
Platin 932,23 934,31 % 0,66  
Paladyum 1.087,95 1.091,82 % 0,66  
Brent Pet. 85,27 85,27 % 0,66  
Altın Ons 2.167,78 2.168,10 % 0,66  
Seans Raporu 10:14
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru