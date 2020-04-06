ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
06.04.2020 11:49
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834943
BIST
15:1291.404
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 1.851,28
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:126,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0468
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:127,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:12357,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 7,17
|Açılış
|: 357,74
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|26.239.432
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.642.707
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.445.387
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.750.867
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.807.669
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.371.769
|% -7,82
|
|RALYH
|7,45
|1.158.645
|% -6,87
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|430.805.301
|% 2,12
|
|SASA
|9,13
|378.067.594
|% 8,43
|
|PETKM
|3,46
|360.845.163
|% 1,47
|
|THYAO
|9,11
|318.370.616
|% 2,02
|
|PGSUS
|36,30
|255.995.767
|% 9,01
|
|IHLGM
|1,06
|127.940.031
|% 6,00
|
|PETKM
|3,46
|360.845.163
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,86
|174.867.286
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.642.707
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|35.031.136
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2987
|8,3404
|% 0,74
|
|Frank
|6,8975
|6,9390
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7954
|1,8044
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|22,73
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,24
|33,24
|-0,87
|