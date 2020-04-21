ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.04.2020 10:17
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839478
BIST
12:1997.895
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.050,74
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
12:196,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0333
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9749
En Düşük
6,9352
12:197,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5605
En Düşük
7,5188
12:19378,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 378,46
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
376,63
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.319.917
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|78.882.532
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|47.049.708
|% 9,93
|
|BALAT
|2,66
|221.102
|% 9,92
|
|EKIZ
|5,54
|948.420
|% 9,92
|
|YBTAS
|6.980,00
|69.800
|% -5,93
|
|QNBFL
|117,70
|13.494.162
|% -4,70
|
|PGSUS
|49,48
|30.171.060
|% -3,92
|
|TURGG
|38,86
|1.169.011
|% -3,91
|
|MAALT
|63,05
|1.473.787
|% -3,81
|
|ODAS
|1,67
|330.164.993
|% 3,73
|
|THYAO
|10,47
|267.514.390
|% -1,60
|
|ASELS
|27,00
|265.232.689
|% -1,46
|
|GARAN
|8,27
|254.848.658
|% -1,43
|
|GSRAY
|2,48
|161.926.785
|% 7,36
|
|ODAS
|1,67
|330.164.993
|% 3,73
|
|GSRAY
|2,48
|161.926.785
|% 7,36
|
|KRDMD
|2,22
|102.788.354
|% -2,20
|
|IHLGM
|1,07
|49.044.590
|% -1,83
|
|ADESE
|1,27
|56.131.119
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5907
|8,6337
|% -0,12
|
|Frank
|7,1543
|7,1974
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8511
|1,8604
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|15,00
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|