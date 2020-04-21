ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.04.2020 10:19
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839480
BIST
12:1897.931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.014,82
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
12:186,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0333
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9749
En Düşük
6,9352
12:187,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5605
En Düşük
7,5188
12:18378,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 378,46
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
376,63
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.345.343
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|78.913.844
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|47.339.964
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|948.420
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|221.102
|% 9,92
|
|YBTAS
|6.980,00
|69.800
|% -5,93
|
|QNBFL
|117,60
|13.717.179
|% -4,78
|
|PGSUS
|49,48
|30.340.384
|% -3,92
|
|MAALT
|63,00
|1.550.591
|% -3,89
|
|TURGG
|38,94
|1.173.281
|% -3,71
|
|ODAS
|1,67
|331.139.617
|% 3,73
|
|THYAO
|10,47
|268.800.657
|% -1,60
|
|ASELS
|27,00
|266.377.760
|% -1,46
|
|GARAN
|8,27
|257.590.173
|% -1,43
|
|GSRAY
|2,48
|162.073.754
|% 7,36
|
|ODAS
|1,67
|331.139.617
|% 3,73
|
|GSRAY
|2,48
|162.073.754
|% 7,36
|
|KRDMD
|2,22
|102.900.529
|% -2,20
|
|IHLGM
|1,07
|49.103.696
|% -1,83
|
|ISFIN
|3,26
|145.442.149
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5904
|8,6335
|% -0,12
|
|Frank
|7,1534
|7,1965
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8514
|1,8607
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.681
|-15,44
|
|Altın Gr.
|378
|379
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.487
|2,40
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-8,90
|
|Yarım
|1.214
|1.245
|1,30
|
|Çeyrek
|609
|623
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|15,00
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|19,89
|19,89
|-5,68
|