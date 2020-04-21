ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.04.2020 10:20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839481
BIST
13:1497.752
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -1.193,41
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:146,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:147,5480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:14376,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,20
|Açılış
|: 376,28
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.383.141
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|16.750.596
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.517.211
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|51.498.274
|% 9,93
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|QNBFL
|117,20
|15.327.145
|% -5,10
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,65
|352.926.566
|% 2,48
|
|GARAN
|8,25
|324.972.801
|% -1,67
|
|THYAO
|10,47
|315.888.854
|% -1,60
|
|ASELS
|26,98
|305.816.603
|% -1,53
|
|GSRAY
|2,50
|190.400.800
|% 8,23
|
|ODAS
|1,65
|352.926.566
|% 2,48
|
|GSRAY
|2,50
|190.400.800
|% 8,23
|
|KRDMD
|2,20
|125.510.258
|% -3,08
|
|YKBNK
|1,99
|105.931.178
|% -1,00
|
|ISFIN
|3,26
|172.758.348
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5689
|8,6119
|% -0,37
|
|Frank
|7,1484
|7,1914
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-17,39
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.472
|-11,80
|
|Tam
|2.477
|2.537
|-23,50
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-5,90
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|15,00
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|20,38
|20,38
|-5,19
|