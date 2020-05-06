ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
06.05.2020 10:01
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842911
BIST
11:2098.743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 5,90
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:207,1647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0905
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:207,7412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0713
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:20392,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,01
|Açılış
|: 392,46
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|15.749.544
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.146.108
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,40
|96.739.714
|% -8,68
|
|ERSU
|4,52
|17.886.363
|% -6,03
|
|KRONT
|23,00
|13.624.758
|% -5,27
|
|MAALT
|77,75
|7.542.610
|% -5,24
|
|KNFRT
|10,76
|11.166.031
|% -5,03
|
|KRDMD
|2,38
|367.119.944
|% 5,31
|
|ASELS
|27,28
|184.967.277
|% 0,81
|
|GARAN
|8,12
|167.729.378
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,33
|128.463.383
|% 3,44
|
|PETKM
|3,52
|125.782.374
|% 1,15
|
|KRDMD
|2,38
|367.119.944
|% 5,31
|
|KARSN
|1,84
|112.253.845
|% 6,36
|
|PETKM
|3,52
|125.782.374
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,30
|45.218.753
|% 2,36
|
|GUSGR
|3,05
|100.440.673
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8601
|8,9045
|% 0,94
|
|Frank
|7,3120
|7,3561
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8987
|1,9082
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-2,11
|
|Altın Gr.
|392
|392
|4,03
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.566
|25,70
|
|Tam
|2.593
|2.633
|30,40
|
|Yarım
|1.266
|1.287
|15,20
|
|Çeyrek
|631
|644
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,06
|
|B. Petrol
|31,00
|31,00
|0,03
|