ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
13.11.2020 09:22
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888322
BIST
12:131.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 15,69
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.288
En Düşük
1.273
12:137,6457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0431
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:139,0392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0586
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:13462,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,54
|Açılış
|: 462,36
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:13
|SEYKM
|13,97
|11.130.329
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.814.764
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.161.080
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.285.177
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.780.638
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,29
|1.854.120.268
|% 3,37
|
|GARAN
|8,76
|1.647.134.146
|% 1,51
|
|PETKM
|4,74
|518.091.409
|% 1,94
|
|ODAS
|3,64
|501.678.166
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,82
|484.711.800
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,29
|1.854.120.268
|% 3,37
|
|GARAN
|8,76
|1.647.134.146
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,82
|484.711.800
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,91
|306.289.756
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|501.678.166
|% -0,82
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6414
|7,6457
|% -0,56
|
|Euro
|9,0206
|9,0392
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,0395
|10,0899
|% -0,21
|
|Frank
|8,3383
|8,3885
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0368
|2,0470
|% -0,39
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|1,09
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-35,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-29,54
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,29
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,52
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
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12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KRDMD, KCHOL
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12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 29 artarak (% 0.89 ) 1, 165
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, MARKA, IZTAR, TKURU, OSMEN, SKTAS, SNGYO
-
12:23
MARKA, BMELK, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:23
IZFAS, ISATR, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında