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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

13.11.2020 09:23
GÜNCEL HABERLER



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888325


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BIST En Aktif Hisseler12:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 430,50 5.784.629 % 9,99  
SKTAS 5,29 10.145.210 % 9,98  
CRFSA 25,82 63.210.841 % 9,97  
IZTAR 10,04 3.775.930 % 9,97  
OSMEN 24,54 1.217.722 % 9,95  
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12:07 Alış Satış %  
Dolar 7,6506 7,6529 % -0,47  
Euro 9,0344 9,0427 % -0,61  
Sterlin 10,0438 10,0941 % -0,17  
Frank 8,3387 8,3889 % -0,37  
Riyal 2,0371 2,0473 % -0,37  
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12:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 2,67  
Altın Gr. 463 463 -0,62  
Cumhuriyet 3.102 3.149 -51,00  
Tam 3.085 3.165 -52,38  
Yarım 1.491 1.531 -25,34  
Çeyrek 748 766 -12,66  
Gümüş.Ons 24,24 24,27 0,00  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,01  
B. Petrol 43,16 43,16 -0,37  
Seans Raporu 12:07
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