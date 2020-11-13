ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
13.11.2020 09:23
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888326
BIST
12:131.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 15,69
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.288
En Düşük
1.273
12:137,6457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0431
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:139,0392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0586
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:13462,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,54
|Açılış
|: 462,36
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TKURU
|430,50
|5.807.015
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.161.080
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.275.340
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.776.944
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,54
|1.221.207
|% 9,95
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,28
|1.853.354.787
|% 3,13
|
|GARAN
|8,74
|1.625.547.873
|% 1,27
|
|PETKM
|4,75
|513.790.892
|% 2,15
|
|ODAS
|3,63
|501.411.458
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,81
|484.377.787
|% 1,44
|
|KRDMD
|4,28
|1.853.354.787
|% 3,13
|
|GARAN
|8,74
|1.625.547.873
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,81
|484.377.787
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,91
|306.237.509
|% 1,60
|
|ODAS
|3,63
|501.411.458
|% -1,09
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6414
|7,6457
|% -0,56
|
|Euro
|9,0206
|9,0392
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,0414
|10,0917
|% -0,19
|
|Frank
|8,3402
|8,3905
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% -0,37
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,48
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-35,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-29,54
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,29
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,48
|