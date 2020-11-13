ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

BIST En Aktif Hisseler12:19
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,6473
|7,6559
|% -0,43
|Euro
|9,0350
|9,0507
|% -0,52
|Sterlin
|10,0264
|10,0767
|% -0,34
|Frank
|8,3229
|8,3730
|% -0,55
|Riyal
|2,0328
|2,0430
|% -0,58
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|1,09
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,05
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-35,00
|Tam
|3.056
|3.135
|-29,54
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,29
|Çeyrek
|741
|758
|-7,15
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,03
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,52
Seans Raporu 12:19
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 12:29TKURU Yüzde 9.99 oranında artışla 430.50 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 507 adet işlem
- 12:28XU100 Endeks 1, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 12, 541.00 milyon TL de
- 12:28ESCOM Yüzde 4.49 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 178, 740 adet işlem
- 12:27SRVGY Yüzde 9.97 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 283 adet işlem