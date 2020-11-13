ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
13.11.2020 09:26
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888333
BIST
12:201.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 17,32
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.290
En Düşük
1.273
12:207,6559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0329
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:209,0475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0503
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:20461,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,23
|Açılış
|: 461,66
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SEYKM
|13,97
|11.766.817
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.818.208
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.161.683
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.332.763
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.787.516
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,29
|1.870.825.896
|% 3,37
|
|GARAN
|8,78
|1.792.615.329
|% 1,74
|
|PETKM
|4,76
|559.257.319
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,83
|515.203.559
|% 2,17
|
|ODAS
|3,64
|505.014.978
|% -0,82
|
|KRDMD
|4,29
|1.870.825.896
|% 3,37
|
|GARAN
|8,78
|1.792.615.329
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,83
|515.203.559
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,91
|307.119.556
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|505.014.978
|% -0,82
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6485
|7,6559
|% -0,43
|
|Euro
|9,0336
|9,0475
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0259
|10,0762
|% -0,35
|
|Frank
|8,3235
|8,3736
|% -0,55
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% -0,56
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,30
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.122
|-27,00
|
|Tam
|3.053
|3.132
|-33,19
|
|Yarım
|1.475
|1.515
|-16,05
|
|Çeyrek
|740
|757
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|-0,43
|