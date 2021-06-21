ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.06.2021 09:45
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
İzahname
15:511.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:518,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:5110,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0699
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:51501,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,41
|Açılış
|: 501,08
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:51
|OZBAL
|10,12
|7.765.289
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.326.397
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,67
|11.866.303
|% 9,75
|
|VAKFN
|9,54
|125.026.763
|% 9,15
|
|METUR
|6,39
|63.641.464
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.375.826
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,52
|1.141.408.586
|% -0,14
|
|GARAN
|8,13
|571.199.383
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,10
|563.012.959
|% 1,94
|
|EREGL
|18,06
|429.154.192
|% 1,52
|
|KRDMD
|6,78
|418.400.609
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,10
|563.012.959
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,15
|264.824.153
|% 0,00
|
|THYAO
|14,52
|1.141.408.586
|% -0,14
|
|GARAN
|8,13
|571.199.383
|% -0,37
|
|TSKB
|1,29
|85.399.994
|% -1,53
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7713
|8,7737
|% 0,42
|
|Euro
|10,4342
|10,4377
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,1443
|12,2053
|% 0,96
|
|Frank
|9,4972
|9,5544
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3348
|2,3466
|% 0,52
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|10,08
|
|Altın Gr.
|502
|502
|6,58
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|33,00
|
|Tam
|3.308
|3.392
|30,85
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|14,93
|
|Çeyrek
|802
|820
|7,46
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,07
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-0,09
|