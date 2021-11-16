ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
16.11.2021 16:02
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978044
BIST
16:401.695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,27
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:4010,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1905
|Açılış
|: 10,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:4011,6580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,2219
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:40615,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 12,63
|Açılış
|: 615,32
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ELITE
|19,72
|94.429.421
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|52.054.452
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|ULUUN
|5,76
|76.028.838
|% 9,92
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,02
|11.448.399
|% -8,45
|
|ARASE
|96,80
|72.745.466
|% -7,28
|
|NUGYO
|10,13
|9.721.827
|% -7,23
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|SKBNK
|1,16
|417.002.505
|% -6,45
|
|GARAN
|12,23
|3.230.281.131
|% 5,16
|
|YKBNK
|3,36
|2.680.229.958
|% -0,88
|
|AKBNK
|7,13
|2.464.955.668
|% 2,30
|
|PETKM
|7,81
|1.850.232.102
|% -1,51
|
|THYAO
|17,72
|1.419.384.657
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,36
|2.680.229.958
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,16
|417.002.505
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,13
|2.464.955.668
|% 2,30
|
|GARAN
|12,23
|3.230.281.131
|% 5,16
|
|TSKB
|1,62
|398.832.382
|% -5,81
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2233
|10,2279
|% 1,69
|
|Euro
|11,6252
|11,6382
|% 1,77
|
|Sterlin
|13,7075
|13,7762
|% 1,95
|
|Frank
|10,9984
|11,0646
|% 1,61
|
|Riyal
|2,7181
|2,7318
|% 1,65
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|9,27
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,67
|
|Cumhuriyet
|4.073
|4.135
|108,00
|
|Tam
|4.055
|4.156
|109,12
|
|Yarım
|1.960
|2.010
|52,79
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,30
|8,31
|0,19
|
|B. Petrol
|82,57
|82,57
|0,52
|
Seans Raporu
16:38
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16:52BIOEN
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 875, 038 adet işlem
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16:50TIRE
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 877, 425 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 27 kaybederek (% -0.50 ) 1, 850
-
16:49XU100
Endeks 1, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 29, 051.00 milyon TL de
-
16:49TSKB
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 125, 536 adet işlem