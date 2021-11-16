ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
16.11.2021 16:02
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978048
BIST
15:581.699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
15:5810,1986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1408
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
15:5811,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1658
|Açılış
|: 11,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
15:58614,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 11,62
|Açılış
|: 614,31
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ESCAR
|25,34
|46.977.672
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|93.790.316
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.645.762
|% 9,83
|
|PENTA
|161,30
|34.731.111
|% -8,25
|
|OYLUM
|8,08
|10.652.176
|% -7,76
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|NUGYO
|10,20
|9.476.629
|% -6,59
|
|TSKB
|1,61
|362.149.888
|% -6,40
|
|GARAN
|12,27
|2.773.582.349
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,39
|2.335.864.506
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,15
|2.206.622.529
|% 2,58
|
|PETKM
|7,81
|1.741.952.557
|% -1,51
|
|THYAO
|17,72
|1.278.934.567
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,39
|2.335.864.506
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|390.057.699
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,15
|2.206.622.529
|% 2,58
|
|GARAN
|12,27
|2.773.582.349
|% 5,50
|
|PETKM
|7,81
|1.741.952.557
|% -1,51
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1936
|10,1986
|% 1,40
|
|Euro
|11,5945
|11,6019
|% 1,45
|
|Sterlin
|13,6864
|13,7551
|% 1,79
|
|Frank
|10,9710
|11,0371
|% 1,35
|
|Riyal
|2,7141
|2,7277
|% 1,50
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|7,92
|
|Altın Gr.
|615
|616
|12,87
|
|Cumhuriyet
|4.072
|4.134
|107,00
|
|Tam
|4.053
|4.155
|107,95
|
|Yarım
|1.959
|2.010
|52,23
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,11
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,30
|8,30
|0,18
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,76
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
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16:12RHEAG
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 701 adet işlem
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16:11OYLUM
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 317, 555 adet işlem
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16:10VAKBN
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 246, 987 adet işlem
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 72 kaybederek (% -0.05 ) 1, 509
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, DOBUR, ESCAR, IHAAS, DIRIT