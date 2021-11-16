ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
16.11.2021 16:03
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978049
BIST
16:391.696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,20
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:3910,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1697
|Açılış
|: 10,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:3911,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2119
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:39615,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 12,63
|Açılış
|: 615,32
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ELITE
|19,72
|94.433.937
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|52.577.647
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.705.628
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,00
|11.474.180
|% -8,68
|
|NUGYO
|10,12
|9.731.482
|% -7,33
|
|ARASE
|96,80
|72.929.723
|% -7,28
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|SKBNK
|1,16
|417.803.613
|% -6,45
|
|GARAN
|12,25
|3.252.858.482
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,35
|2.681.386.328
|% -1,18
|
|AKBNK
|7,12
|2.467.360.396
|% 2,15
|
|PETKM
|7,81
|1.850.818.655
|% -1,51
|
|THYAO
|17,72
|1.421.119.587
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,35
|2.681.386.328
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,16
|417.803.613
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,12
|2.467.360.396
|% 2,15
|
|GARAN
|12,25
|3.252.858.482
|% 5,33
|
|TSKB
|1,61
|399.063.725
|% -6,40
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2220
|10,2275
|% 1,69
|
|Euro
|11,6289
|11,6480
|% 1,85
|
|Sterlin
|13,7027
|13,7715
|% 1,91
|
|Frank
|10,9934
|11,0596
|% 1,56
|
|Riyal
|2,7172
|2,7308
|% 1,61
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|8,19
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,81
|
|Cumhuriyet
|4.073
|4.135
|108,00
|
|Tam
|4.056
|4.158
|110,46
|
|Yarım
|1.960
|2.011
|53,44
|
|Çeyrek
|983
|1.006
|26,72
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|0,18
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|0,44
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 27 kaybederek (% -0.50 ) 1, 850
-
16:49XU100
Endeks 1, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 29, 051.00 milyon TL de
-
16:49TSKB
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 125, 536 adet işlem
-
16:48ALBRK
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 370, 652 adet işlem
-
16:47GOZDE
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 337, 802 adet işlem