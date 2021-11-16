ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
16.11.2021 16:05
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978050
BIST
15:481.700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
15:4810,2217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1639
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
15:4811,6262
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1901
|Açılış
|: 11,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
15:48614,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 11,34
|Açılış
|: 614,16
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ELITE
|19,72
|93.770.063
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.624.583
|% 9,83
|
|ESCAR
|25,28
|46.094.705
|% 9,72
|
|OYLUM
|8,10
|10.614.704
|% -7,53
|
|PENTA
|163,00
|34.237.131
|% -7,28
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|NUGYO
|10,22
|9.445.228
|% -6,41
|
|GRNYO
|2,45
|2.496.118
|% -6,13
|
|GARAN
|12,26
|2.752.006.148
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,40
|2.299.038.814
|% 0,29
|
|AKBNK
|7,19
|2.152.469.331
|% 3,16
|
|PETKM
|7,80
|1.739.294.122
|% -1,64
|
|THYAO
|17,72
|1.268.906.516
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,40
|2.299.038.814
|% 0,29
|
|SKBNK
|1,18
|389.445.607
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,19
|2.152.469.331
|% 3,16
|
|GARAN
|12,26
|2.752.006.148
|% 5,42
|
|PETKM
|7,80
|1.739.294.122
|% -1,64
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2184
|10,2217
|% 1,63
|
|Euro
|11,6185
|11,6262
|% 1,66
|
|Sterlin
|13,6762
|13,7448
|% 1,71
|
|Frank
|10,9622
|11,0282
|% 1,27
|
|Riyal
|2,7122
|2,7258
|% 1,43
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,62
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,73
|
|Cumhuriyet
|4.072
|4.134
|107,00
|
|Tam
|4.053
|4.154
|107,14
|
|Yarım
|1.959
|2.010
|51,83
|
|Çeyrek
|982
|1.005
|25,91
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,28
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,29
|0,17
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|0,72
|