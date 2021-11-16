ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
16.11.2021 16:06
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978051
BIST
15:551.701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
15:5510,2024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1446
|Açılış
|: 10,2120
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
15:5511,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1681
|Açılış
|: 11,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
15:55614,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 11,35
|Açılış
|: 614,04
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler15:55
|ESCAR
|25,34
|46.920.765
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|93.785.583
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|DITAS
|19,73
|37.208.433
|% 9,86
|
|PENTA
|161,80
|34.641.370
|% -7,96
|
|OYLUM
|8,07
|10.652.160
|% -7,88
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|NUGYO
|10,20
|9.449.850
|% -6,59
|
|GRNYO
|2,45
|2.503.754
|% -6,13
|
|GARAN
|12,27
|2.773.018.410
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,40
|2.307.393.686
|% 0,29
|
|AKBNK
|7,16
|2.194.741.998
|% 2,73
|
|PETKM
|7,81
|1.741.522.784
|% -1,51
|
|THYAO
|17,74
|1.273.026.752
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,40
|2.307.393.686
|% 0,29
|
|SKBNK
|1,18
|389.906.591
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,16
|2.194.741.998
|% 2,73
|
|GARAN
|12,27
|2.773.018.410
|% 5,50
|
|PETKM
|7,81
|1.741.522.784
|% -1,51
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1989
|10,2024
|% 1,44
|
|Euro
|11,5983
|11,6042
|% 1,47
|
|Sterlin
|13,6819
|13,7505
|% 1,76
|
|Frank
|10,9695
|11,0356
|% 1,34
|
|Riyal
|2,7133
|2,7269
|% 1,47
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|10,26
|
|Altın Gr.
|613
|613
|10,52
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.047
|4.148
|100,94
|
|Yarım
|1.956
|2.007
|48,83
|
|Çeyrek
|981
|1.003
|24,42
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|0,15
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,70
|