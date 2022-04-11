ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.04.2022 14:07
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019114
BIST
14:292.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 46,59
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.440
En Düşük
2.401
14:2914,7398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
14:2916,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0393
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
14:29927,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,74
|Açılış
|: 927,18
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ISFIN
|4,62
|429.787.910
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|134.394.920
|% 10,00
|
|DURDO
|18,97
|16.869.067
|% 9,97
|
|ACSEL
|41,26
|58.980.688
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.874.163
|% 9,94
|
|MARTI
|1,87
|89.897.003
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,40
|20.663.624
|% -4,20
|
|ULUSE
|151,40
|40.158.249
|% -3,75
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|SRVGY
|86,25
|11.129.879
|% -3,20
|
|THYAO
|36,68
|3.858.270.669
|% 3,85
|
|GARAN
|13,71
|2.835.892.160
|% 3,08
|
|ASELS
|28,30
|2.076.287.066
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,94
|1.581.573.184
|% 5,78
|
|SISE
|17,14
|1.489.566.641
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,71
|1.071.776.423
|% 3,44
|
|TSKB
|1,71
|611.235.651
|% 7,55
|
|YKBNK
|4,94
|1.581.573.184
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,93
|874.282.482
|% 9,78
|
|SKBNK
|1,15
|251.041.928
|% 4,55
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7306
|14,7403
|% -0,02
|
|Euro
|16,0584
|16,0756
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,1426
|19,2386
|% -0,09
|
|Frank
|15,7088
|15,8034
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9173
|3,9369
|% -0,05
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|11,15
|
|Altın Gr.
|927
|927
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|25,00
|
|Tam
|6.111
|6.263
|26,69
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|12,92
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,11
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,68
|