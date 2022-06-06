ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
06.06.2022 12:02
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034797
BIST
12:342.639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 37,52
|Açılış
|: 2.620
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|Önceki Kapanış
|: 2.601
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2.650
En Düşük
2.620
12:3416,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1758
|Açılış
|: 16,5920
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|Önceki Kapanış
|: 16,5050
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16,5906
En Düşük
15,9954
12:3417,8708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2740
|Açılış
|: 17,8050
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|Önceki Kapanış
|: 17,6700
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17,8739
En Düşük
17,3505
12:34987,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,56
|Açılış
|: 987,76
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|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,79
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler12:32
|TETMT
|256,50
|5.290.264
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|KRSTL
|7,44
|32.778.911
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|40.782.126
|% 9,89
|
|GZNMI
|35,94
|29.195.608
|% 9,04
|
|EPLAS
|17,83
|39.284.273
|% -9,99
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|BRKSN
|8,30
|404.267
|% -4,27
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|THYAO
|48,46
|1.793.211.711
|% 1,00
|
|SASA
|44,22
|1.767.689.153
|% 0,73
|
|SISE
|21,70
|1.422.585.699
|% 4,23
|
|EREGL
|35,16
|905.624.341
|% 1,85
|
|AKBNK
|8,83
|811.432.500
|% 0,80
|
|ODAS
|2,97
|426.294.868
|% 6,07
|
|EKGYO
|2,84
|374.861.327
|% 2,16
|
|TSKB
|2,34
|223.599.772
|% 5,88
|
|YKBNK
|4,92
|478.694.808
|% 1,65
|
|AKBNK
|8,83
|811.432.500
|% 0,80
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5827
|16,5918
|% 1,08
|
|Euro
|17,8351
|17,8685
|% 1,54
|
|Sterlin
|20,7819
|20,8861
|% 1,69
|
|Frank
|17,1910
|17,2945
|% 1,18
|
|Riyal
|4,4088
|4,4309
|% 1,05
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,81
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,29
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|42,00
|
|Tam
|6.538
|6.701
|34,34
|
|Yarım
|3.160
|3.241
|16,61
|
|Çeyrek
|1.585
|1.621
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,30
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,47
|