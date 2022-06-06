ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
06.06.2022 12:02
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034798
BIST
14:462.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 42,76
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
14:4616,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1828
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5971
En Düşük
15,9954
14:4617,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2614
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
14:46988,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,33
|Açılış
|: 988,54
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
989,65
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler14:46
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.427.492
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|37.904.343
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.515.173
|% 9,89
|
|ZRGYO
|3,47
|113.174.080
|% 9,46
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,59
|80.574.671
|% -6,16
|
|SANFM
|33,88
|10.083.786
|% -3,03
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,74
|29.671.105
|% -2,74
|
|THYAO
|47,78
|2.983.563.751
|% -0,42
|
|SASA
|43,68
|2.857.777.042
|% -0,50
|
|SISE
|21,74
|1.916.781.485
|% 4,42
|
|AKBNK
|8,89
|1.483.547.697
|% 1,48
|
|EREGL
|35,20
|1.134.991.910
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,87
|691.201.775
|% 3,24
|
|ODAS
|3,01
|650.061.567
|% 7,50
|
|AKBNK
|8,89
|1.483.547.697
|% 1,48
|
|DOHOL
|4,13
|653.293.636
|% 4,82
|
|TSKB
|2,35
|325.633.434
|% 6,33
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5826
|16,5971
|% 1,11
|
|Euro
|17,8192
|17,8582
|% 1,49
|
|Sterlin
|20,7835
|20,8877
|% 1,69
|
|Frank
|17,1791
|17,2826
|% 1,11
|
|Riyal
|4,4096
|4,4317
|% 1,07
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|3,02
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,60
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|43,12
|
|Yarım
|3.164
|3.246
|20,86
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,43
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,32
|
Seans Raporu
14:46
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15:01MEGAP
Yüzde 5.46 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 923, 083 adet işlem
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15:01MEGAP
Yüzde 5.46 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 923, 083 adet işlem
-
15:00KERVT
Yüzde 5.73 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 671, 352 adet işlem
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14:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, THYAO
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14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FLAP, KRSTL, KAPLM, TETMT