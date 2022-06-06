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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

06.06.2022 12:02
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname


ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034798


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Tam 6.547 6.710 43,12  
Yarım 3.164 3.246 20,86  
Çeyrek 1.587 1.623 10,43  
Gümüş.Ons 22,32 22,35 0,41  
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