ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
10.08.2022 10:49
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054032
BIST
16:402.815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 30,30
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:4017,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0413
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:4018,5148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2371
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:401.033,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.034,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ASUZU
|264,60
|197.169.812
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|385.248.838
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|372.540.036
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.811.698
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|17.992.914
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.855.622
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.511.982.332
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,10
|1.644.573.368
|% -8,93
|
|THYAO
|59,70
|3.723.988.729
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,39
|2.231.065.303
|% 2,86
|
|AKBNK
|9,81
|1.730.993.864
|% 3,48
|
|KOZAL
|158,10
|1.644.573.368
|% -8,93
|
|EKGYO
|3,64
|1.601.600.424
|% 5,20
|
|EKGYO
|3,64
|1.601.600.424
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,39
|2.231.065.303
|% 2,86
|
|ODAS
|4,02
|1.096.442.131
|% -4,06
|
|ZOREN
|2,71
|711.290.660
|% 4,63
|
|TSKB
|3,37
|679.042.340
|% 3,69
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9279
|17,9398
|% 0,23
|
|Euro
|18,5092
|18,5235
|% 1,34
|
|Sterlin
|21,8386
|21,9481
|% 1,26
|
|Frank
|18,9608
|19,0750
|% 1,34
|
|Riyal
|4,7558
|4,7797
|% 0,11
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.903
|7.007
|-3,00
|
|Tam
|6.946
|7.000
|3,00
|
|Yarım
|3.384
|3.422
|1,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,91
|0,07
|
|B. Petrol
|96,05
|96,05
|-0,26
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:52NTGAZ
Yüzde 7.73 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 432, 107 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 2, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 38, 026.00 milyon TL de
-
16:50ALKA
Yüzde 4.32 oranında artışla 49.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 802, 019 adet işlem
-
16:48SNGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 518, 313 adet işlem
-
16:47SKBNK
Yüzde 8.85 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 258, 634 adet işlem