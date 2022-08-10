ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
10.08.2022 10:53
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054041
BIST
13:252.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 11,59
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
13:2517,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0691
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
13:2518,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1088
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3914
En Düşük
18,2578
13:251.035,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.035,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler13:23
|MGROS
|66,10
|380.270.450
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|908.857
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|95.212.803
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.368.143
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.490.518
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|11.707.849
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|2.257.938
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|10.879.032
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|3.028.254
|% -9,94
|
|KOZAA
|27,00
|1.205.150.238
|% -9,88
|
|THYAO
|58,95
|1.913.860.454
|% 0,60
|
|YKBNK
|5,34
|1.370.129.008
|% 1,91
|
|KOZAL
|159,00
|1.280.547.479
|% -8,41
|
|KOZAA
|27,00
|1.205.150.238
|% -9,88
|
|AKBNK
|9,72
|1.113.982.643
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,34
|1.370.129.008
|% 1,91
|
|ZOREN
|2,69
|494.078.573
|% 3,86
|
|TSKB
|3,39
|479.214.765
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,48
|473.974.250
|% 0,58
|
|ISCTR
|6,02
|810.842.093
|% 1,01
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9546
|17,9704
|% 0,40
|
|Euro
|18,3812
|18,3967
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,6494
|21,7580
|% 0,38
|
|Frank
|18,8309
|18,9443
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,25
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.910
|7.014
|4,00
|
|Tam
|6.941
|6.991
|-6,00
|
|Yarım
|3.382
|3.418
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-0,84
|