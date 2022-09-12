ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
12.09.2022 13:57
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062323
BIST
14:093.640
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 119,09
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.645
En Düşük
3.544
14:0918,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:0918,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1775
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:091.013,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.013,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.013,95
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:07
|RODRG
|33,22
|8.127.120
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|1.664.862
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|54.555.480
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|4.931.260.821
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|480.443.768
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.015.884
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|580.416
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|351.567
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,23
|8.370.598.038
|% 8,23
|
|ISCTR
|12,76
|7.060.686.617
|% 2,57
|
|YKBNK
|9,70
|5.498.472.972
|% 6,24
|
|EREGL
|33,42
|5.100.275.607
|% 2,96
|
|ASELS
|32,24
|4.931.260.821
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,30
|3.127.326.045
|% 3,72
|
|YKBNK
|9,70
|5.498.472.972
|% 6,24
|
|ISCTR
|12,76
|7.060.686.617
|% 2,57
|
|AKBNK
|17,23
|8.370.598.038
|% 8,23
|
|KRDMD
|15,18
|3.102.215.470
|% 6,45
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2402
|18,2460
|% 0,06
|
|Euro
|18,4872
|18,4952
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,2533
|21,3598
|% 0,87
|
|Frank
|19,0566
|19,1714
|% 0,74
|
|Riyal
|4,8401
|4,8644
|% 0,04
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|10,75
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,58
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.871
|27,00
|
|Tam
|6.800
|6.848
|19,00
|
|Yarım
|3.314
|3.346
|8,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,23
|
|B. Petrol
|93,85
|93,85
|1,01
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22SISE
Yüzde 6.64 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 635, 846 adet işlem
-
14:21HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 005, 034 adet işlem
-
14:20BRSAN
Yüzde 9.04 oranında artışla 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 501 adet işlem
-
14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 145, 19 artarak (% 3.76 ) 4, 011
-
14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR