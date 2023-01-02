ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 09:41
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091771
BIST
10:565.611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 101,96
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.611
En Düşük
5.568
10:5618,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:5620,0196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:561.098,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.098,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:54
|BFREN
|4.323,00
|14.361.006
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|52.375.916
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|19.714.658
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.236.719
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,25
|72.592.465
|% -7,50
|
|ULUFA
|9,77
|42.712.749
|% -5,79
|
|BTCIM
|39,62
|6.685.997
|% -4,99
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|BRKVY
|34,00
|24.477.183
|% -4,12
|
|ASELS
|64,55
|1.843.900.818
|% 3,86
|
|THYAO
|143,50
|1.580.057.513
|% 1,85
|
|TCELL
|39,58
|1.285.424.265
|% 4,49
|
|TTKOM
|26,24
|1.141.591.309
|% 6,84
|
|EKGYO
|8,93
|1.137.151.139
|% 2,29
|
|EKGYO
|8,93
|1.137.151.139
|% 2,29
|
|TTKOM
|26,24
|1.141.591.309
|% 6,84
|
|ISCTR
|12,95
|558.704.016
|% 1,41
|
|KRDMD
|18,32
|699.932.939
|% 1,83
|
|PETKM
|20,16
|757.074.310
|% 1,00
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7202
|18,7287
|% 0,15
|
|Euro
|19,9949
|20,0146
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5269
|22,6399
|% -0,06
|
|Frank
|20,1615
|20,2830
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9650
|4,9899
|% 0,09
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,60
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
10:54
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11:09MEPET
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 884 adet işlem
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11:08YYAPI
Yüzde 5.84 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 010, 220 adet işlem
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11:07IHGZT
Yüzde 4.90 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 477, 067 adet işlem
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11:06XU100
Endeks 5, 608 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 79 üstünde . İşlem hacmi 22, 769.00 milyon TL de
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11:06ARCLK
Yüzde 7.31 oranında artışla 120.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 328, 817 adet işlem