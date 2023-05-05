ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
05.05.2023 14:06
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147275
BIST
14:514.433
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -51,07
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.405
14:5119,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0254
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
14:5121,4891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0261
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
14:511.275,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -9,62
|Açılış
|: 1.275,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.275,32
BIST En Aktif Hisseler14:51
|HURGZ
|4,40
|3.214.402
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.500.641
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|157.008.835
|% 9,93
|
|SELVA
|9,43
|84.824.014
|% 9,78
|
|CANTE
|18,02
|131.634.900
|% 9,19
|
|GRTRK
|28,02
|941.693.018
|% -9,96
|
|RUBNS
|18,99
|25.899.668
|% -7,82
|
|EMKEL
|5,95
|58.256.774
|% -7,61
|
|PAMEL
|150,00
|62.936.038
|% -7,41
|
|KOPOL
|37,18
|350.907.679
|% -7,14
|
|ASTOR
|47,44
|1.771.046.591
|% 4,96
|
|EUPWR
|73,15
|1.588.727.473
|% -5,92
|
|THYAO
|125,80
|1.402.825.884
|% -1,49
|
|KOZAL
|16,80
|1.247.743.334
|% 0,60
|
|GUBRF
|217,70
|1.179.346.397
|% 2,79
|
|EKGYO
|5,39
|472.132.736
|% -1,64
|
|KOZAL
|16,80
|1.247.743.334
|% 0,60
|
|ISCTR
|10,63
|633.189.947
|% -0,19
|
|YKBNK
|9,26
|514.156.183
|% -0,86
|
|ASTOR
|47,44
|1.771.046.591
|% 4,96
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4903
|19,4943
|% 0,13
|
|Euro
|21,4798
|21,4891
|% 0,12
|
|Sterlin
|24,4901
|24,6129
|% 0,25
|
|Frank
|21,7557
|21,8867
|% -0,72
|
|Riyal
|5,1825
|5,2085
|% 0,03
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.036
|-14,78
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|-8,14
|
|Cumhuriyet
|9.150
|9.289
|-42,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.498
|4.577
|-52,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.275
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,85
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|16,21
|16,23
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|1,92
|