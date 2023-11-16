ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
16.11.2023 10:27
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218378
BIST
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11:317.766
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 99,72
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.766
11:3128,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0173
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
11:3131,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0850
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:311.814,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,71
|Açılış
|: 1.814,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|149.401.730
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|44.565.431
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|ARASE
|66,45
|567.301.920
|% -9,78
|
|AVHOL
|60,75
|115.589.486
|% -9,46
|
|THYAO
|237,40
|1.959.323.992
|% 0,76
|
|REEDR
|28,14
|1.689.395.980
|% 1,66
|
|MIATK
|724,00
|1.459.511.953
|% -7,18
|
|SAHOL
|59,05
|1.213.659.968
|% 2,16
|
|TUPRS
|153,40
|1.034.475.353
|% 1,12
|
|EKGYO
|7,64
|807.545.642
|% 2,00
|
|REEDR
|28,14
|1.689.395.980
|% 1,66
|
|ISCTR
|20,54
|1.024.593.456
|% 2,09
|
|ZOREN
|5,07
|242.918.172
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,87
|671.052.848
|% 2,30
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6598
|28,7159
|% 0,13
|
|Euro
|31,1969
|31,2109
|% 0,28
|
|Sterlin
|35,4186
|35,5962
|% -0,16
|
|Frank
|32,1584
|32,3521
|% 0,03
|
|Riyal
|7,6265
|7,6648
|% 0,04
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,56
|23,59
|% 0,66
|
|Platin
|902,35
|903,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,28
|1.043,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,35
|1.966,63
|% 0,66
|