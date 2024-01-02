ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2024 11:30
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231197
BIST
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13:347.578
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 108,03
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:3429,7123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1989
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7179
En Düşük
29,4693
13:3432,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0833
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:341.982,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,92
|Açılış
|: 1.982,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:34
|KUYAS
|58,90
|43.777.558
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|623.703.098
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.837.595
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.693.952
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,27
|225.493.720
|% -8,19
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,10
|77.947.557
|% -6,90
|
|NTGAZ
|21,94
|117.389.881
|% -5,02
|
|GUBRF
|169,10
|5.406.722.572
|% 9,95
|
|THYAO
|236,10
|3.077.462.411
|% 3,28
|
|YKBNK
|19,78
|1.705.322.625
|% 1,23
|
|EREGL
|41,94
|1.648.885.252
|% 2,29
|
|AKBNK
|36,92
|1.364.187.721
|% 1,10
|
|SKBNK
|4,32
|815.760.874
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,09
|705.582.337
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,78
|1.705.322.625
|% 1,23
|
|BEGYO
|3,05
|155.992.335
|% 4,45
|
|ISCTR
|23,50
|1.232.810.567
|% 0,60
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7070
|29,7123
|% 0,67
|
|Euro
|32,7335
|32,7808
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,6571
|37,8459
|% 0,60
|
|Frank
|34,9324
|35,1428
|% -0,11
|
|Riyal
|7,9005
|7,9401
|% 0,67
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.001,39
|1.003,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,22
|1.116,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,94
|78,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,28
|2.076,54
|% 0,66
|