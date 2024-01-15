ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
15.01.2024 09:48
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239659
BIST
'
10:538.051
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 64,62
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
10:5330,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0080
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
10:5333,0282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0712
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0464
En Düşük
32,9132
10:531.988,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.988,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler10:53
|CATES
|61,30
|461.751.035
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|171.473.318
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|26.812.546
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,37
|39.367.495
|% 9,82
|
|HATEK
|13,80
|35.132.752
|% 8,15
|
|PEGYO
|19,80
|63.082.201
|% -10,00
|
|METUR
|6,98
|13.918.787
|% -4,90
|
|KRSTL
|11,44
|77.193.324
|% -4,83
|
|BEGYO
|4,24
|133.836.250
|% -3,85
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|THYAO
|251,00
|1.477.638.461
|% 0,00
|
|AKBNK
|42,82
|1.387.743.430
|% -1,02
|
|ISCTR
|25,76
|1.203.850.851
|% -0,77
|
|EREGL
|44,48
|1.150.635.987
|% 1,55
|
|KCHOL
|158,60
|1.056.190.239
|% 1,99
|
|ISCTR
|25,76
|1.203.850.851
|% -0,77
|
|EKGYO
|8,30
|347.375.766
|% 1,34
|
|ADESE
|2,15
|84.851.552
|% 4,37
|
|YKBNK
|22,70
|877.245.908
|% -1,05
|
|AKBNK
|42,82
|1.387.743.430
|% -1,02
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0860
|30,1060
|% 0,03
|
|Euro
|33,0124
|33,0282
|% 0,22
|
|Sterlin
|38,2451
|38,4369
|% 0,00
|
|Frank
|35,1042
|35,3157
|% -0,20
|
|Riyal
|8,0011
|8,0413
|% -0,01
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|916,32
|917,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,01
|989,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,46
|78,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,67
|2.055,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:53
daha fazla
-
11:08YAPRK
Yüzde 6.59 oranında artışla 245.70 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 638 adet işlem
-
11:07AGROT
Yüzde 5.97 oranında artışla 16.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 042, 613 adet işlem
-
11:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 64 artarak (% 0.46 ) 8, 715
-
11:06
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, ISCTR
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11:06XU100
Endeks 8, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 20, 704.00 milyon TL de