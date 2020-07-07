ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 14:14
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855876
BIST
14:11118.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 161,98
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:116,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:117,7522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:11392,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,50
|Açılış
|: 392,24
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.042.825
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|40.981.218
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|126.949.362
|% 9,87
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.607
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|481.844.493
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|232.819.863
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|67.633.945
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.224.986
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.332.436.155
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.302.645.764
|% 3,17
|
|GARAN
|8,34
|1.021.720.202
|% -0,36
|
|TKFEN
|17,84
|816.867.429
|% 0,17
|
|TUPRS
|88,45
|663.064.638
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,19
|2.332.436.155
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.302.645.764
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,91
|575.140.806
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,78
|427.510.196
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,33
|487.704.208
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5533
|8,5962
|% 0,10
|
|Frank
|7,2432
|7,2869
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,04
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,60
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,90
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,51
|
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