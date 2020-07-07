ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 14:16
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855877
BIST
14:01118.703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 217,83
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:016,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:017,7534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:01392,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,55
|Açılış
|: 392,19
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.019.443
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|39.858.850
|% 9,96
|
|KLGYO
|5,01
|126.761.377
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|148.870.778
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.607
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.729.200
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|67.321.506
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.171.498
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.326.404.153
|% 2,34
|
|ODAS
|2,94
|1.296.301.004
|% 3,52
|
|GARAN
|8,32
|1.005.720.733
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,78
|793.238.571
|% -0,17
|
|TUPRS
|88,40
|659.926.284
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|2.326.404.153
|% 2,34
|
|ODAS
|2,94
|1.296.301.004
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,91
|573.481.262
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,77
|425.081.513
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,33
|486.049.734
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5534
|8,5963
|% 0,10
|
|Frank
|7,2430
|7,2867
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,44
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,20
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,40
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,60
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,65
|42,65
|-0,45
|
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