ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:31
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905858
BIST
12:521.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,91
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:527,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:528,8868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:52435,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,52
|Açılış
|: 435,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:52
|PKENT
|1.524,60
|21.446.955
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|427.644
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|KAPLM
|36,50
|3.463.872
|% -9,43
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|GUBRF
|74,00
|1.274.138.255
|% 7,09
|
|GARAN
|9,25
|800.896.557
|% -1,49
|
|KARSN
|5,35
|654.079.110
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,37
|546.935.216
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,90
|537.600.895
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,37
|546.935.216
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|522.832.201
|% 1,34
|
|KARSN
|5,35
|654.079.110
|% 7,21
|
|SKBNK
|1,48
|156.667.258
|% 1,37
|
|ODAS
|3,81
|386.621.121
|% -0,78
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3338
|7,3359
|% 0,02
|
|Euro
|8,8839
|8,8868
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9833
|10,0334
|% -0,58
|
|Frank
|8,2062
|8,2556
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9479
|1,9577
|% -0,08
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,06
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-32,14
|
|Yarım
|1.390
|1.427
|-15,55
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,77
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,07
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|0,32
|