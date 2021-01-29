ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:32
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905859
BIST
12:501.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,75
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:507,3335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:508,8849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:50435,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,55
|Açılış
|: 435,98
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:48
|PKENT
|1.524,60
|21.446.955
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|23.266.249
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|425.404
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,20
|3.373.435
|% -7,69
|
|GUBRF
|74,15
|1.259.874.115
|% 7,31
|
|GARAN
|9,26
|797.788.491
|% -1,38
|
|KARSN
|5,36
|651.475.599
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,36
|546.069.718
|% -0,42
|
|KOZAL
|116,10
|536.862.042
|% -1,11
|
|EKGYO
|2,36
|546.069.718
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,76
|518.311.469
|% 1,08
|
|KARSN
|5,36
|651.475.599
|% 7,41
|
|SKBNK
|1,48
|156.439.722
|% 1,37
|
|ODAS
|3,81
|384.192.668
|% -0,78
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3309
|7,3341
|% 0,00
|
|Euro
|8,8816
|8,8872
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9861
|10,0362
|% -0,56
|
|Frank
|8,2026
|8,2520
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9483
|1,9581
|% -0,06
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|7,83
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.876
|2.949
|-32,66
|
|Yarım
|1.390
|1.427
|-15,80
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,07
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|0,31
|