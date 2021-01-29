ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:33
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905861
BIST
12:511.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:517,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:518,8847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:51435,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,52
|Açılış
|: 435,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:49
|PKENT
|1.524,60
|21.446.955
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|427.080
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|KAPLM
|36,50
|3.401.446
|% -9,43
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|GUBRF
|74,00
|1.267.625.886
|% 7,09
|
|GARAN
|9,24
|799.173.837
|% -1,60
|
|KARSN
|5,37
|653.218.928
|% 7,62
|
|EKGYO
|2,37
|546.238.746
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,90
|537.479.767
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,37
|546.238.746
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,76
|520.260.510
|% 1,08
|
|KARSN
|5,37
|653.218.928
|% 7,62
|
|SKBNK
|1,47
|156.488.246
|% 0,68
|
|ODAS
|3,81
|384.478.525
|% -0,78
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3291
|7,3334
|% -0,01
|
|Euro
|8,8798
|8,8837
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9848
|10,0349
|% -0,57
|
|Frank
|8,2079
|8,2574
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9485
|1,9583
|% -0,05
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|6,89
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-27,00
|
|Tam
|2.874
|2.947
|-34,65
|
|Yarım
|1.389
|1.426
|-16,76
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,38
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,02
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,20
|