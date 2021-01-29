ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:44
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905865
BIST
11:341.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,69
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
11:347,3343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3319
11:348,8868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8824
11:34435,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,42
|Açılış
|: 435,86
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler11:34
|PKENT
|1.524,60
|3.274.072
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|665.127.752
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|342.751
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|36,92
|1.492.658
|% -8,39
|
|GUBRF
|76,00
|665.127.752
|% 9,99
|
|KARSN
|5,31
|531.583.704
|% 6,41
|
|GARAN
|9,21
|445.089.213
|% -1,92
|
|DOHOL
|3,79
|423.911.250
|% 1,88
|
|KOZAL
|116,00
|409.600.460
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,35
|405.227.781
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,79
|423.911.250
|% 1,88
|
|KARSN
|5,31
|531.583.704
|% 6,41
|
|SKBNK
|1,47
|129.063.242
|% 0,68
|
|TSKB
|1,83
|151.030.253
|% 1,10
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3311
|7,3343
|% 0,00
|
|Euro
|8,8831
|8,8868
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,0272
|10,0774
|% -0,15
|
|Frank
|8,2307
|8,2803
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% 0,25
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,86
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|0,02
|