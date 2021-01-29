ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

BIST En Aktif Hisseler11:33
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,3313
|7,3377
|% 0,05
|Euro
|8,8834
|8,8890
|% -0,17
|Sterlin
|10,0163
|10,0665
|% -0,26
|Frank
|8,2256
|8,2751
|% 0,02
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% 0,17
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|2,77
|Altın Gr.
|436
|436
|2,03
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,13
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,02
|B. Petrol
|55,07
|55,07
|-0,03
Seans Raporu 11:33
- 11:45POLTK Yüzde -3.83 oranında düşüşle 389.50 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 030 adet işlem
- 11:44OSMEN Yüzde -4.00 oranında düşüşle 35.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582 adet işlem
- 11:43XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 03 kaybederek (% -1.00 ) 1, 586
- 11:43 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, DOHOL
- 11:43XU100 Endeks 1, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 8, 468.00 milyon TL de