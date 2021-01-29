ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:46
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905890
BIST
12:061.492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,42
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:067,3256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3243
12:068,8753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8716
12:06436,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,00
|Açılış
|: 436,46
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:06
|PKENT
|1.524,60
|7.927.151
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|20.247.229
|% 9,99
|
|GUBRF
|76,00
|670.933.924
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|374.503
|% 9,99
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|KAPLM
|36,50
|2.687.733
|% -9,43
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|GUBRF
|76,00
|670.933.924
|% 9,99
|
|GARAN
|9,25
|622.682.452
|% -1,49
|
|KARSN
|5,36
|565.799.722
|% 7,41
|
|KOZAL
|116,60
|488.037.555
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,78
|479.789.310
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,37
|470.169.198
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|479.789.310
|% 1,61
|
|KARSN
|5,36
|565.799.722
|% 7,41
|
|SKBNK
|1,47
|133.650.738
|% 0,68
|
|TSKB
|1,84
|158.782.056
|% 1,66
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3232
|7,3256
|% -0,12
|
|Euro
|8,8693
|8,8753
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0065
|10,0567
|% -0,35
|
|Frank
|8,2131
|8,2626
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9492
|1,9590
|% -0,02
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|8,76
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.936
|-28,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-30,65
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-14,83
|
|Çeyrek
|698
|714
|-7,41
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|0,26
|
Seans Raporu
12:06
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12:20GLRYH
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 606, 836 adet işlem
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12:19GLRYH
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12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, ISCTR, BIMAS
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12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 74 kaybederek (% -0.51 ) 1, 316
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12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, TACTR, ISKPL, MERIT, GUBRF, PKENT, BTCIM, SNKRN, CMBTN