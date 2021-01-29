ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905891
BIST
12:061.492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,42
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:067,3256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3243
12:068,8753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8716
12:06436,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,10
|Açılış
|: 436,46
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:06
|PKENT
|1.524,60
|7.927.151
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|671.201.672
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|20.315.569
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|374.503
|% 9,99
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,00
|2.730.981
|% -8,19
|
|GUBRF
|76,00
|671.201.672
|% 9,99
|
|GARAN
|9,25
|623.183.216
|% -1,49
|
|KARSN
|5,36
|574.366.157
|% 7,41
|
|KOZAL
|116,50
|492.498.208
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,78
|480.500.194
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,37
|471.293.503
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|480.500.194
|% 1,61
|
|KARSN
|5,36
|574.366.157
|% 7,41
|
|SKBNK
|1,48
|133.977.876
|% 1,37
|
|TSKB
|1,84
|159.091.948
|% 1,66
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3232
|7,3256
|% -0,12
|
|Euro
|8,8693
|8,8753
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0054
|10,0556
|% -0,36
|
|Frank
|8,2126
|8,2621
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9492
|1,9590
|% -0,02
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,15
|
|Altın Gr.
|435
|435
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.887
|2.931
|-33,00
|
|Tam
|2.872
|2.944
|-37,60
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-18,19
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|0,23
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 15 kaybederek (% -0.76 ) 1, 590
-
12:13XU100
Endeks 1, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 10, 019.00 milyon TL de
-
12:10KAPLM
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 36.48 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 786 adet işlem
-
12:08XU100
Endeks 1, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 9, 796.00 milyon TL de
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, EREGL, TCELL