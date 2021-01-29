ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:51
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905896
BIST
12:171.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:177,3281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3241
12:178,8772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8716
12:17436,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,84
|Açılış
|: 436,27
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:17
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|865.745.322
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|390.555
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|20.449.837
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|36,88
|2.942.425
|% -8,49
|
|GUBRF
|76,00
|865.745.322
|% 9,99
|
|GARAN
|9,27
|692.855.624
|% -1,28
|
|KARSN
|5,35
|615.623.202
|% 7,21
|
|KOZAL
|116,30
|503.907.094
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,37
|501.076.219
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|501.076.219
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|483.905.568
|% 1,61
|
|KARSN
|5,35
|615.623.202
|% 7,21
|
|SKBNK
|1,48
|134.333.550
|% 1,37
|
|ODAS
|3,82
|343.864.403
|% -0,52
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3249
|7,3281
|% -0,08
|
|Euro
|8,8697
|8,8772
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,9943
|10,0444
|% -0,48
|
|Frank
|8,2040
|8,2534
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9478
|1,9576
|% -0,09
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|7,60
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.936
|-28,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-30,65
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-14,83
|
|Çeyrek
|698
|714
|-7,41
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,07
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|0,24
|