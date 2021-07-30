ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 16:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2021 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953243
BIST
16:441.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,41
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
16:448,4154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0402
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
16:4410,0028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0658
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
16:44493,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,56
|Açılış
|: 493,56
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler16:42
|DOBUR
|14,08
|3.033.759
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.637.268
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.812.227
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.280.987
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.153.524
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.844.334
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.636.328
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,76
|140.176.103
|% -8,65
|
|MEGAP
|6,76
|140.176.103
|% -8,65
|
|CEOEM
|8,60
|46.648.321
|% -6,11
|
|GARAN
|8,47
|1.155.584.168
|% 1,56
|
|KARSN
|4,56
|639.948.545
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,86
|605.867.449
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,37
|582.377.603
|% 2,60
|
|EREGL
|20,04
|448.974.294
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,37
|582.377.603
|% 2,60
|
|KARSN
|4,56
|639.948.545
|% 8,57
|
|GARAN
|8,47
|1.155.584.168
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,86
|605.867.449
|% 1,16
|
|TRGYO
|3,57
|211.538.265
|% 6,57
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4093
|8,4110
|% -0,53
|
|Euro
|9,9977
|10,0028
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,6854
|11,7440
|% -0,76
|
|Frank
|9,2415
|9,2972
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2353
|2,2465
|% -0,59
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-2,71
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-32,69
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-15,81
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,91
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,55
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|-0,02
|
Seans Raporu
16:42
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16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 95 kaybederek (% -0.40 ) 1, 226
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16:51AKFGY
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 042 adet işlem